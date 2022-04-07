نائب محافظ الوادى الجديد تتابع مبادرة منافذ بيع السلع الغذائية المخفضة بالداخلة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

تفقدت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، منفذ بيع الخضراوات والسلع الغذائية التابع للوحدة المحلية بمركز الداخلة يرافقها السيد نبيل حنفي رئيس المركز، وذلك استكمالا لجهود متابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مخفضة ضمن المبادرة التي تنفذها المحافظة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأكدت توفير كافة السلع واللحوم الطازجة والخضروات والفاكهة بصفة مستمرة وطرحها بأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين، كما التقت عددا من المواطنين للاطمئنان على توافر السلع وجودتها وتناسب أسعارها.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص 18 منفذا تابع للوحدات المحلية بمدن وقرى مركز الداخلة لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة يوميا بأسعار مخفضة.



