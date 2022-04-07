ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية على متنها 1200 سائح

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم الخميس السفينه السياحيه Artania في تمام الساعه الخامسه واربعون دقيقه صباحا قادمة من مالطا ، والتي تحمل على متنها ما يقارب 1200 فرد من السياح وافراد الطاقه من مختلف الجنسيات وذلك للقيام برحلات سياحيه في مدينه الإسكندرية.
ومن المقرر مغادره السفينه غدا الجمعه الموافق 8 ابريل 2022 في تمام الساعه الثانيه ظهرا متجهه الى قبرص.
وعلى صعيد اخر، شهدت حركه تداول البضائع الصادر والوارد بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه نشاطا كبيرا خلال ال 24 ساعه الماضيه اذ بلغ اجمالي حجم التداول ١٨٧ الف سفينة ، كما بلغت اعداد سفن الوصول والمغادره 24 سفينه ، وبلغ اجمالي عدد السفن العامله حاليا في عمليات الشحن والتفريغ 39 سفينه ، اما بالنسبه لاعداد الحاويات فقد تم تداول 2510 حاويه مكافئه.
ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية على متنها 1200 سائحالخميس، 07 أبريل 2022 12:45 م
ميناء الإسكندرية
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استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم الخميس السفينه السياحيه Artania في تمام الساعه الخامسه واربعون دقيقه صباحا قادمة من مالطا ، والتي تحمل على متنها ما يقارب 1200 فرد من السياح وافراد الطاقه من مختلف الجنسيات وذلك للقيام برحلات سياحيه في مدينه الإسكندرية.
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