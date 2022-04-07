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"مودرن جاس" لسكان العريش: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة غاز غدًا

الخميس، 07 أبريل 2022 07:48 م
"مودرن جاس" لسكان العريش: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة غاز غدًا محطة غاز طبيعى - صورة أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"، إحدى شركات قطاع البترول، أنه سيجرى ملء خزان الرائحة اليدوى الخاص بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بمدينة العريش "المحطة العكسية" بطريق المطار، وذلك غدًا الجمعة فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأهابت الشركة، بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التي قد تنتج بالأماكن المحيطة بالمصدر، حيث إن أعمال ملء خزان الرائحة هى أعمال دورية ولا تمثل أى خطورة.

وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.

ونشرت الشركة، في بيان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أرقامًا للاتصال بها فى حالة وجود أى استفسار يرجى اتصال بطوارئ الغاز الطبيعى من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر 129.

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