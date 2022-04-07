اليوم السابع
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مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية المعدلة بعد عيد الفطر.. تعرف عليها

الخميس، 07 أبريل 2022 02:23 م
مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية المعدلة بعد عيد الفطر.. تعرف عليها الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ‎إجرء تعديلات على جدول امتحانات نهاية العام الدراسي للصفوف الخامس والسادس الابتدائي، ليكون عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أنه من المقرر أن تبدأ الإمتحانات في 7 مايو المقبل، وتستمر حتى 26 مايو المقبل.
 
وتضمنت جداول الامتحانات المعدلة المواعيد الجديدة للامتحانات، والتي جاءت على النحو التالى:
 
- الصف الأول والثانى والثالث الابتدائى تعليم مجتمعى يبدأ السبت 7 مايو المقبل وحتى الأحد 8 مايو المقبل.
 
- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى تعليم مجتمعى تبدأ الإثنين 9 مايو المقبل وتستمر حتى الخميس 12 مايو المقبل.
 
- الصف الرابع الابتدائى العام يبدأ الأحد 8 مايو المقبل وحتى الخميس 12 مايو المقبل.
 
- الصف الخامس والسادس الابتدائى العام يبدأ السبت 7 مايو المقبل ويستمر حتى الخميس 12 مايو المقبل.
 
- الصف الرابع والخامس الابتدائى مكفوفين يبدأ السبت 7 مايو المقبل وحتى الثلاثاء 10 مايو المقبل.
 
- الصف السادس الابتدائى مكفوفين يبدأ 9 مايو المقبل وحتى الخميس 12 مايو المقبل.
 
- الصف الرابع والخامس الابتدائى صم يبدأ 7 مايو المقبل وحتى الإثنين 9 مايو المقبل.
 
- الصف السادس والسابع الابتدائى صم يبدأ 7 مايو المقبل وحتى الإثنين 9 مايو المقبل.
 
- الصف الثامن الابتدائى صم يبدأ الثلاثاء 10 مايو المقبل وحتى الخميس 12 مايو المقبل.
 
- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى المهنى يبدأ السبت 21 مايو المقبل وحتى الخميس 26 مايو المقبل.
 
جدول امتحانات الصف الثامن الابتدائى للمكفوفين
جدول امتحانات الصف الثامن الابتدائى للمكفوفين

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائى ولرسمية لغات
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائى ولرسمية لغات

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى للمكفوفين
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى للمكفوفين

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى والرسمية لغات
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى والرسمية لغات

جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى للمكفوفين
جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى للمكفوفين

جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس للصم وضعاف السمع
جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس للصم وضعاف السمع

جدول امتحانات الصفين السادس والسابع للصم وضعاف السمع
جدول امتحانات الصفين السادس والسابع للصم وضعاف السمع

مواعيد امتحانات المقل والصفوف الابتدائية لنهاية العام الدراسى بالقليوبية
مواعيد امتحانات المقل والصفوف الابتدائية لنهاية العام الدراسى بالقليوبية

 


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عيد الفطر المبارك

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