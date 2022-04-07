مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية المعدلة بعد عيد الفطر.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ‎إجرء تعديلات على جدول امتحانات نهاية العام الدراسي للصفوف الخامس والسادس الابتدائي، ليكون عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أنه من المقرر أن تبدأ الإمتحانات في 7 مايو المقبل، وتستمر حتى 26 مايو المقبل.

وتضمنت جداول الامتحانات المعدلة المواعيد الجديدة للامتحانات، والتي جاءت على النحو التالى:

- الصف الأول والثانى والثالث الابتدائى تعليم مجتمعى يبدأ السبت 7 مايو المقبل وحتى الأحد 8 مايو المقبل.

- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى تعليم مجتمعى تبدأ الإثنين 9 مايو المقبل وتستمر حتى الخميس 12 مايو المقبل.

- الصف الرابع الابتدائى العام يبدأ الأحد 8 مايو المقبل وحتى الخميس 12 مايو المقبل.

- الصف الخامس والسادس الابتدائى العام يبدأ السبت 7 مايو المقبل ويستمر حتى الخميس 12 مايو المقبل.

- الصف الرابع والخامس الابتدائى مكفوفين يبدأ السبت 7 مايو المقبل وحتى الثلاثاء 10 مايو المقبل.

- الصف السادس الابتدائى مكفوفين يبدأ 9 مايو المقبل وحتى الخميس 12 مايو المقبل.

- الصف الرابع والخامس الابتدائى صم يبدأ 7 مايو المقبل وحتى الإثنين 9 مايو المقبل.

- الصف السادس والسابع الابتدائى صم يبدأ 7 مايو المقبل وحتى الإثنين 9 مايو المقبل.

- الصف الثامن الابتدائى صم يبدأ الثلاثاء 10 مايو المقبل وحتى الخميس 12 مايو المقبل.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى المهنى يبدأ السبت 21 مايو المقبل وحتى الخميس 26 مايو المقبل.