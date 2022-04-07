"من المتهم؟".. قصة اغتيال العالمة المصرية سميرة موسى

كتب أحمد حسني

يستعرض اليوم السابع في سلسلة "من المتهم"، أبرز القضايا التي لم تصل فيها جهات التحقيق للجاني سواءً كانت هذه القضايا جنائية أول قضايا سرقة.

- اغتيال العالمة المصرية "سميرة موسى"

69 عاما مرت على اغتيال العالمة المصرية "سميرة موسى" على الأراضى الأمريكية دون الكشف عن تفاصيل الحادث أو وجود جانى.

الدكتورة سميرة موسى، عالمة الذرة، ابنة محافظة الغربية من مواليد 3 مارس 1917، وأول معيدة فى كلية العلوم بجامعة القاهرة سافرت فى بعثة إلى بريطانيا، درست فيها الإشعاع النووى، وحصلت على الدكتوراه فى الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة، وأنجزت الرسالة فى سنتين فقط وقضت السنة الثالثة فى أبحاث متصلة وصلت من خلالها إلى معادلات مهمة جدا فى مجال النووي.

ذاع صيتها فى العالم أجمع نظرا لعلمها المتفرد، وتلقت دعوة للحصول على درجة الدكتوراه من أمريكا، وبالفعل استجابت الدكتورة سميرة موسى إلى دعوة وسافرت إلى أمريكا فى عام 1951، وأتيحت لها فرصة إجراء بحوث فى معامل جامعة سان لويس الأمريكية، وتلقت عروضًا لتكمل حياتها فى أمريكا، لكنها رفضت وقبل عودتها بأيام استجابت لدعوة لزيارة معامل نووية فى ضواحى كاليفورنيا فى 15 أغسطس، وفى طريق كاليفورنيا المرتفع ظهرت سيارة نقل فجأة؛ لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقى بها فى واد عميق، قفز سائق السيارة واختفى من وقتها إلى الأبد.

بعد الواقعة أشارت التحقيقات إلى أن السائق الخاص بالعالمة كان يحمل اسمًا مستعارًا، وأن إدارة المفاعل لم تبعث أحدا لاصطحابها من الأساس.

بعض التقارير أفادت أن المخابرات الإسرائيلية هي التى قامت باغتيال العالمة المصرية، لمحاولتها نقل العلم النووى إلى مصر والعالم العربى فى تلك الفترة المبكرة، فامتدت يد الغدر تتربص بها، فقبل أن يجنى الوطن ثمارها تم اغتيالها عام 1952 عن عمر الـ35 عامًا.

ولكن ورغم تلك التقارير إلا أن تفاصيل القضية لم يكشف عنها حتى وقتنا هذا.