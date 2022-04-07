ممثل الأغذية العالمى: مصر وظفت قضايا المناخ لتنمية حياة الأسر.. فيديو

كتبت: هند المغربى

هنأ برافين أجروال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بمصر التابع للأمم المتحدة" الدولة المصرية على استضافتها مؤتمر المناخ "كوب 27"، قائلا: "أهنىء مصر على استضافتها لمثل هذا الفعالية الهامة وهي مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين المعني بتغير المناخ".

وأضاف المسؤول الأممي في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتطلع من خلال برنامج الأغذية العالمي إلى المشاركة مع الحكومة فى إبراز ورفع مستوى الوعى بشأن النهج الحساس للمناخ، فيما يتعلق بما تم تحقيقه من تنمية وأنشطة لمساعدة الغالبية العظمى من السكان المستضعفين.

وأوضح ممثل الأغذية العالمى: "نعتمد على طرق عديدة في تبني الزراعة المناخية، حيث نراعي ندرة المياه والطاقة واستخدام ألواح الطاقة الشمسية في معالجة وتقليل تكلفة المدخلات الزراعية وتعزيز الإنتاجية بطريقة صديقة للمناخ من خلال عدم استخدام الري المائي بلا توقف لمعالجة قضية ندرة المياه".

وقال المسؤول الأممى: "يتطلع برنامج الأغذية العالمي إلى العمل مع الحكومة ووزارة الموارد المائية والري في مجال الري بالتنقيط، حيث نتطلع إلى تعزيز الإنتاجية من خلال استخدام هذه التكنولوجيا والحد من الري بالغمر واستخدام المياه بشكل أفضل وأيضا الزراعة البينية، ليس فقط المحصول الرئيسي، ولكن أيضاً لتوفير محصول من شأنه أن يمكّن ويعزز سبل عيش العائلات والمجتمعات أثناء انتظار المحصول الرئيسي المراد حصاده".

وأشار ممثل الأغذية العالمى: "نحن نتطلع إلى معالجة المشكلات القريبة، لذا ننتقل من التسليم إلى التمكين، حيث يطمح برنامج الأغذية العالمي للعمل مع شركائنا مثل وكالات الأمم المتحدة الأخرى لضمان أنه نهج مستهدف يحوي أقل قدر من بصمة الكربون، ولكن في تعزيز العائدات للأشخاص على أرض الواقع".

وأضاف المسؤول الأممى: "نحن نعمل مع الحكومة في معالجة العديد من المشاكل ليس فقط مشكلة دمج الأراضي بل أيضاً قضية إدارة النفايات، حيث سيكون لدينا وعي أفضل في استخدام المياه لمعالجة ندرة المياه وسنضمن إدارة النفايات الزراعية بشكل أفضل وتحسينها لضمان عوائد أفضل للأسرة".