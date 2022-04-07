اليوم السابع
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الخميس، 07 أبريل 2022 03:01 م
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مصرع طالب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى السلام

الخميس، 07 أبريل 2022 02:25 م
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى السلام اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقي طالب مصرعه أثناء عبوره الطريق فى مدينة السلام ،بعدما صدمته سيارة مسرعة ، مما تسبب في زحام مرورى أمام حركة السيارات، وتم نقل جثة المتوفي للمشرحة. 
 
كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد بدهس سيارة لطالب اعلى الطريق فى مدينة السلام ، وعلى الفور انتقل رجال المرور الى المكان وتبين اصطدام سيارة لطالب اثناء عبوره للطريق ونتج عنه وفاته.
 
وظهرت كثافات مرورية أمام قائدي السيارات ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط سائق السيارة ، وتم رفع آثار الحادث ونقل المتوفي الي المستشفي. 
 
 
 

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السلام

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