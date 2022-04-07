مصرع شخصين إثر انقلاب سيارة أعلى محور الضبعة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخصان مصرعهما فى انقلاب سيارة نقل أعلى محور الضبعة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت غرف عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث أعلى محور الضبعة نزلة أوسيم، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل أعلى محور الضبعة، ما أسفر عن مصرع قائد السيارة ومساعده، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.