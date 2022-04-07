مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

وكالات الأنباء

اقتحم 90 مستوطنا، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى باحات المسجد، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن المستوطن المتطرف يهودا غليك، قاد أمس الأربعاء، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، حسبما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن 83 مستوطنا، تقدمهم المتطرف غليك، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم، ونفذوا جولات استفزازية داخله.

وكانت جماعات "الهيكل" دعت، إلى اقتحام الأقصى خلال "عيد الفصح" العبري، وذلك من 16 وحتى 21 من الشهر الجاري.