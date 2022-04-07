اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 12:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مستشار الأمن القومى الأمريكى: روسيا تجهز لعملية عسكرية موسعة شرقى أوكرانيا

الخميس، 07 أبريل 2022 11:36 ص
مستشار الأمن القومى الأمريكى: روسيا تجهز لعملية عسكرية موسعة شرقى أوكرانيا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن روسيا تجهز لعملية عسكرية واسعة شرق أوكرانيا للاستيلاء على منطقة دونباس وفرض السيطرة الكاملة على إقليمي دونيتسك و لوجينسك.

ومن جانبه.. قال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية : "نقوم بملاحقة من يساعدون النظام الروسي في أوكرانيا ومصادرة أموالهم .. وأن وزارة العدل الأمريكية تمكنت بالتعاون مع شركائها الدوليين من تعطيل روبوت أنشأته قرصنة روسية (ساند ورم) تابعة للمخابرات الروسية .. بالإضافة إلى مصادرة سوق هايدراك ، وهو أكبر سوق على الشبكة االعنكبوتية السوداء".

وأضاف أنه يسعون لتعطيل عمل وكالة تسيطر عليها الاستخبارات الروسية .. كما اتهمت الوزارة رجل أعمال روسي يدعى قسطنطين مالوفيف بانتهاك العقوبات ومحاولة التهرب من العقوبات السابقة الناتجة عن ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.

وفي سياق آخر، بثت القناة مقاطع فيديو نشرتها القوات المسلحة الأوكرانية لخنادق وتحصينات بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية بنتها القوات الروسية في منطقة الغابة الحمراء وهي المنطقة الأكثر تلوثًا بالإشعاعات حول تشيرنوبل.

 


جيك سوليفان

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة