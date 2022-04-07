مستشار الأمن القومى الأمريكى: روسيا تجهز لعملية عسكرية موسعة شرقى أوكرانيا

ومن جانبه.. قال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية : "نقوم بملاحقة من يساعدون النظام الروسي في أوكرانيا ومصادرة أموالهم .. وأن وزارة العدل الأمريكية تمكنت بالتعاون مع شركائها الدوليين من تعطيل روبوت أنشأته قرصنة روسية (ساند ورم) تابعة للمخابرات الروسية .. بالإضافة إلى مصادرة سوق هايدراك ، وهو أكبر سوق على الشبكة االعنكبوتية السوداء".

وأضاف أنه يسعون لتعطيل عمل وكالة تسيطر عليها الاستخبارات الروسية .. كما اتهمت الوزارة رجل أعمال روسي يدعى قسطنطين مالوفيف بانتهاك العقوبات ومحاولة التهرب من العقوبات السابقة الناتجة عن ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.

وفي سياق آخر، بثت القناة مقاطع فيديو نشرتها القوات المسلحة الأوكرانية لخنادق وتحصينات بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية بنتها القوات الروسية في منطقة الغابة الحمراء وهي المنطقة الأكثر تلوثًا بالإشعاعات حول تشيرنوبل.