اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 01:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مدينة الأقصر تستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع لخدمة الأهالى خلال رمضان

الخميس، 07 أبريل 2022 01:02 م
مدينة الأقصر تستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع لخدمة الأهالى خلال رمضان مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، حملاتهم للتصدى للإشغالات اليومية الناتجة من الباعة الجائلين، وأعمال النظافة، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بمشاركة النقيب على شيحة ضابط بالإدارة والقوة المرافقة له، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بشأن التصدي للإشغالات اليومية الناتجة من الباعة الجائلين، ومراقبه وضبط الأسعار بالمحافظة وأعمال النظافة خلال شهر رمضان المعظم.

وقاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، الحملات التى بدأت بمنطقة نجع أبو عصبة لإزالة سور مخالف في المهد بارتفاع حوالى 50 سم بالشارع العام، وتمت الإزالة حتى مستوي سطح الأرض، كما استهدفت الحملة منطقة شارع الهيلتون لمتابعة نتائج الحملة السابقة بمنطقة حي شمال، حيث تلاحظ أثناء الحملة بعض المواطنين الالتزام بالتنبيهات السابقة برفع الإشغال ومنهم من لم يلتزم، وعلى الفور يتم الإزالة الفورية للمخالف برفع الإشغال والتند العشوائية المخالفة مع مراجعة مبردات المياة العشوائية وفصل التيار الكهربائي عنها بصورة مؤقتة، وعلى أن يتم إعادة تشغيلها بعد التنسيق بين المتبرع ومجلس مدينة الأقصر وشركتي الكهرباء والمياة، حفاظاً على سلامة المواطنين، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة الموضوعة لرفع الإشغالات وأعمال النظافة خلال شهر رمضان المعظم، تحت إشراف وكيل اول الوزارة محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة هدى المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أنه أسفرت الحملات عن رفع 30 لافتة و10 تند مخالفة و13 مبرد مياه، حيث شارك بالحملة أحمد عوض الله رئيس حى شمال، وأحمد محمود دياب مدير إدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات، وعرفة طايع عضو متابعة ميدانية، وشعبان ابو المجد رئيس قطاع النظافة بحي شمال، ومحمود محمد عبد الصادق مسؤول الوردية الصباحية بالحي.

مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (1)
مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (1)

 

مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (2)
مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (2)

 

مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (3)
مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (3)

 

مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (4)
مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (4)

 

مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (5)
مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (5)

 

مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (6)
مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (6)

 

مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (7)
مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (7)

الاقصر

مجلس مدينة الاقصر

اخبار اليوم

حملات رفع اشغالات بالاقصر

اخبار الاقصر

ازالة تندات بالاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الأسرة ودورها فى بناء الطفل وفرص رمضان.. صور

الخميس، 07 أبريل 2022 12:29 م

لايف.. رمضان فى قرى جنوب الأقصر حاجة تانية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 07:10 م

عيش سهرات شباب الأقصر فى ليالى رمضان بالتحطيب ومهارات العصا الصعيدى.. بث مباشر

الأربعاء، 06 أبريل 2022 05:53 ص

أجواء رمضانية فى قرى جنوب الأقصر احتفالا بالشهر الكريم.. صور

الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:00 ص

صور.. حريق يلتهم سيارتين في شوارع إسنا جنوب الأقصر

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:40 ص

فول السحور والمخلل.. طقوس رمضان فى قرى الأقصر لها طعم تانى

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:00 ص

غرق صبى فى ترعة الحميدات جنوب الأقصر أثناء السباحة هربًا من الطقس الحار

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 08:33 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة