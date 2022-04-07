مدينة الأقصر تستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع لخدمة الأهالى خلال رمضان

الأقصر - أحمد مرعى

واصل رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، حملاتهم للتصدى للإشغالات اليومية الناتجة من الباعة الجائلين، وأعمال النظافة، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بمشاركة النقيب على شيحة ضابط بالإدارة والقوة المرافقة له، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بشأن التصدي للإشغالات اليومية الناتجة من الباعة الجائلين، ومراقبه وضبط الأسعار بالمحافظة وأعمال النظافة خلال شهر رمضان المعظم.

وقاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، الحملات التى بدأت بمنطقة نجع أبو عصبة لإزالة سور مخالف في المهد بارتفاع حوالى 50 سم بالشارع العام، وتمت الإزالة حتى مستوي سطح الأرض، كما استهدفت الحملة منطقة شارع الهيلتون لمتابعة نتائج الحملة السابقة بمنطقة حي شمال، حيث تلاحظ أثناء الحملة بعض المواطنين الالتزام بالتنبيهات السابقة برفع الإشغال ومنهم من لم يلتزم، وعلى الفور يتم الإزالة الفورية للمخالف برفع الإشغال والتند العشوائية المخالفة مع مراجعة مبردات المياة العشوائية وفصل التيار الكهربائي عنها بصورة مؤقتة، وعلى أن يتم إعادة تشغيلها بعد التنسيق بين المتبرع ومجلس مدينة الأقصر وشركتي الكهرباء والمياة، حفاظاً على سلامة المواطنين، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة الموضوعة لرفع الإشغالات وأعمال النظافة خلال شهر رمضان المعظم، تحت إشراف وكيل اول الوزارة محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة هدى المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أنه أسفرت الحملات عن رفع 30 لافتة و10 تند مخالفة و13 مبرد مياه، حيث شارك بالحملة أحمد عوض الله رئيس حى شمال، وأحمد محمود دياب مدير إدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات، وعرفة طايع عضو متابعة ميدانية، وشعبان ابو المجد رئيس قطاع النظافة بحي شمال، ومحمود محمد عبد الصادق مسؤول الوردية الصباحية بالحي.



مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (1)



مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (2)



مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (3)



مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (4)



مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (5)



مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات رفع الإشغالات من الشوارع (6)