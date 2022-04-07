اليوم السابع
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محافظ قنا يقرر إيقاف رئيس قرية "هو" لوجود تعديات على الأراضى الزراعية

الخميس، 07 أبريل 2022 11:01 ص
محافظ قنا يقرر إيقاف رئيس قرية "هو" لوجود تعديات على الأراضى الزراعية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا - صابر سعيد

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قرر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إيقاف رئيس قرية هوّ التابعة لمركز نجع حمادى وإحالته للتحقيق ، وذلك بسبب وجود تعديات على الأراضى الزراعية وعدم قيامه برفع مخلفات البناء منها ، جاء ذلك خلال مرور محافظ قنا ورصده للمخالفات الواقعة على الأراضى الزراعية بنطاق القرية .

 

وقال محافظ قنا، فى بيان له،لا تهاون فى التعدى على الأراضى الزراعية من منطلق تحقيق مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ الإزالات بشكل كامل ورفع مخلفات الإزالات على نفقة المتعدى على الأرض الزراعية ، وإعادة الأراضى إلى سابق عهدها وزراعتها من جديد .

 

 


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