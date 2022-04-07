محافظ قنا يعاين الموقع المقترح لإنشاء نفق مشاة أسفل محطة سكك حديد نجع حمادى

صابر سعيد

عاين اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الموقع المقترح لإنشاء نفق مشاة أسفل محطة سكك حديد نجع حمادى لخدمة أهالى منطقة بين المحطات والتيسير عليهم فى الانتقال إلى الجهة الشرقية من السكة الحديد، رافقه النائب فتحى قنديل عضو مجلس النواب، المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظة قنا، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، ورئيس محطة سكك حديد نجع حمادى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأوضح محافظ قنا، أنه جرت معاينة الموقع من قِبل الجهات المعنية، والتوقيع على المحاضر الانضمامية من قبل ممثلى تلك الجهات، كما جارى عمل الدراسات والمقايسات اللازمة تمهيدا للبدء فى تنفيذ المشروع بعد صدور الموافقة من وزارة النقل والمواصلات، مشيرا إلى أن المشروع سيساهم فى توفير الوقت والجهد على المواطنين المقيمين بمنطقة بين المحطات عند ذهابهم إلى وسط مدينة نجع حمادى.



قال محافظ قنا، أنه سيجرى التنسيق مع وزارة النقل والمواصلات، وهيئة سكك حديد مصر لدراسة إمكانية إنشاء كوبرى علوى داخل محطة السكة الحديد بنجع حمادى من الجهة الشمالية يربط بين رصيفىّ المحطة، وذلك بهدف التيسير على المسافرين خلال انتقالهم من رصيف إلى آخر.

