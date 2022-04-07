محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس مسجد الهجن وقرية التراث بمضمار شرم الشيخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

وضع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حجر أساس مسجد الهجن بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، يرافقه الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس الاستشارى كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمرانى، والمهندس الاستشارى فؤاد توفيق، واللواء محمود السولية القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ.

كما قام المحافظ بوضع حجر أساس العزب (أماكن إيواء الهجن) وقرية التراث، فى إطار التطوير الشامل لمضمار الهجن استعدادا لإقامة البطولة الدولية لسباقات الهجن فى 21 مايو 2022 برعاية محافظ جنوب سيناء، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأكد المحافظ أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير في أول أكتوبر من العام الجاري استعدادا لمؤتمر التغيرات المناخية.