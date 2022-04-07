محافظ بورسعيد: جاهزية الصوامع والشون وكافة مواقع التخزين لاستقبال القمح

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح بمطاحن وصوامع المحافظة فى إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال موسم توريد القمح والذى سيبدأ خلال أيام، وذلك بحضور أحمد زغلف رئيس حى الجنوب ومسؤولى الصوامع والمطاحن ومديرية التموين ومديرية الزراعة ومنطقة شرق بورسعيد.

وخلال الاجتماع، تابع محافظ بورسعيد أعمال اللجان المشكلة من إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة و المسؤولة عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضى الزراعية المنزرعة بالقمح والمزارعين، وأعمال لجنة إدارة الحوكمة و مديرية الزراعة لمتابعة إجراءات توريد القمح، ومساعدة المزارعين فى توصيل المحصول الى الصوامع والمواقع التخزينية بالمحافظة، مؤكدا أن صوامع المحافظة جاهزة لاستقبال 35 ألف طن قمح، وذلك ضمن التيسيرات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للمزارعين .

وجدد محافظ بورسعيد حديثه للمزارعين حول أن عملية توريد القمح للصوامع الحكومية تعد واجب قومي، وسيتم اتخاذ حزمة من التوجيهات والإجراءات اللازمة لتذليل أى معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين

وأكد اللواء عادل الغضبان أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية الصوامع والشون وكافة المواقع التخزينية لاستقبال موسم التوريد ولضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، موجهاً بضرورة توفير مواقع أخرى مناسبة طبقاً للمعايير والضوابط لتوسيع نقاط تجميع الأقماح، كما أصدر المحافظ توجيهاته الى رئيس الجنوب ومسئولى منطقة شرق بورسعيد بالتواجد الدائم وسط أصحاب الحقول والجمعيات الزراعية وحثهم على سرعة توريد المحصول الى الصوامع الحكومية المخصصة لذلك .

يذكر أن محافظ بورسعيد يتابع بصفة مستمرة جاهزية واستعداد محافظة بورسعيد لاستقبال موسم القمح، فيما أصدر المحافظ توجيهاته خلال الفترة الماضية، بتشكيل لجنة برئاسته و أخرى برئاسة السكرتير العام لمتابعة إجراءات توريد القمح ، وإعداد كشوف معتمدة وعمل حصر شامل بكافة مزارعى الأقماح والمساحة المنزرعة على أرض الواقع بنطاق المحافظة.