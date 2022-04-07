محافظ المنيا: تمويل 4496 مشروعًا باستثمارات 27 مليون جنيه لتوفير فرص عمل بالقرى

المنيا - حسن عبد الغغار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن وزارة التنمية المحلية أعلنت اليوم الخميس، إن محافظة المنيا تأتى فى المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية، فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال قروض صندوق التنمية المحلية والتى تساهم فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، بهدف تحسين مستوى معيشة الأسر عبر وجود فرص عمل دائمة ودخل شهر ثابت لأبناء القرى.

وأكد المحافظ، أن الصندوق يعمل على تمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بقرى الريف المصرى بما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوري، فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم ومساعدة المرأة وأفراد الأسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتيح لهم دخلاً ثابتاً ومصدرا للرزق. وقد شهدت أنشطة الصندوق تطورا كبيرا، منذ تولى رئيس الجمهوريه بهدف دعم الشباب من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر على أرض المحافظات فى الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2022، فى العديد من المجالات، منها الإنتاج الحيوانى والدواجن ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.



وأضاف المحافظ، أن محافظة المنيا نفذت 4496 مشروعاً باستثمارات 27 مليون جنيه، مؤكداً أهمية دور الصندوق فى تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب والقضاء على البطالة فى الريف.



وأكد المحافظ، استمرار الجهود فى تمويل المشروعات للشباب، للقضاء على البطالة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية، لتحقيق جوانب التنمية الشاملة، وخلق فرص عمل للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المشروعات التنموية على أرض المحافظة، حرصا على تحقيق الصالح العام.