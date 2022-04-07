محافظ الفيوم ورئيس الجامعة ومساعدا وزير العدل يفتتحون مقرا جديدا للشهر العقارى

الفيوم رباب الجالى

افتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم، المقر الجديد لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالجامعة "فرع توثيق جامعة الفيوم".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمستشار إيهاب سرور مدير المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، والمستشارين أحمد صابر، ويامن يوسف، وخالد عثمان بالمكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، والمستشار وليد حامد رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، ونواب رئيس الجامعة ، والدكتور عمرو العربى مدير عام التفتيش على مكاتب الشهر العقارى بالوجه القبلي، وسعيد يوسف وكيل وزارة العدل، أمين مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالفيوم.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أقسام الفرع الجديد للشهر العقارى والتوثيق بجامعة الفيوم، من مكاتب إدارية ومكاتب الخدمات، التى تضم مكاتب التوكيلات العامة، والتصديق على التوقيعات، وتوثيق العقود بمختلف أنواعها، وشبابيك المعاملة المباشرة، والمعاملة غير المباشرة، وشباك البصمة الإلكترونية وسحب البيانات، والخزينة ومكاتب الموثقين، وأكد المحافظ خلال تفقده للفرع الجديد على المحافظة على المكتب، والاستغلال الأمثل لكافة خدماته التى يقدمها للمواطنين، خاصة أعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بالجامعة.

واستمع محافظ الفيوم، لشرحٍ عن آليات العمل داخل الفرع الجديد والتى تضمن، استقبال متلقى الخدمة، والعمل من خلال الميكنة الحديثة والتحول الرقمي، وإنهاء الإجراءات بشكل ميسر من خلال البصمة الألكترونية، وتزويد المكتب وكافة المكاتب بكاميرات المراقبة، مع تذليل العقبات أمام المواطنين وتقليل الدورة المستندية من خلال الشباك الواحد، فضلاً عن استعداد وزارة العدل لتوفير سيارات لتقديم خدمات الشهر العقارى للمواطنين، مثلما يحدث من توفير سيارات لخدمات السجل المدنى من استخراج لبطاقات الرقم القومى وعدد من المحررات الرسمية.

وأكد محافظ الفيوم، استعداد المحافظة لتوفير مواقع لإنشاء مقرات للشهر العقارى ومكتب لتوثيق الخارجية، لافتاً إلى استعداد المحافظة لتوفير العمالة اللازمة لتشغيل تلك المكاتب، بناءً على التخصصات التى تحتاجها تلك المواقع الخدمية، فى إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى توثيق محرراتهم الرسمية، وفى ظل توجه الدولة لتخفيف الضغط على المكاتب العاملة بالفعل.

ومن جهته، أكد مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، إلى استعداد الوزارة لفتح مقرات جديدة للشهر العقارى بالفيوم، وكذا العمل على فتح مكتب لتوثيقات الخارجية، لافتاً إلى أن الوزارة قامت خلال العامين الماضيين بفتح مكاتب عديدة، كما تم رفع كفاءة 213 مكتباً للشهر العقارى على مستوى الجمهورية.