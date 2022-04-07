محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة التعديات وتكثيف حملات النظافة ودهان البلدورات

الشرقية – إيمان مهنى

قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حملة مكبرة لإزالة التعديات المقامة بالمخالفة بنطاق الوحدة المحلية بغيته التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم.

وكانت إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام قد رصدت عدد من التعديات المخالفة مابين إقامة أسوار وإستكمال أعمال بناء بقرية غيته بمركز بلبيس وذلك دون حصول أصحابها على التراخيص اللازمة لذلك، ليقود المحافظ بنفسه حملة مكبره لإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة وذلك بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمركز وإتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين.

وقال المحافظ،فى بيان له،أن المحافظة لديها وحدة لرصد المتغيرات المكانية ومفعلة بالتنسيق مع المساحة العسكرية بالقوات المسلحة لرصد أى تغير بالأقمار الصناعية يحدث على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ليتم التحرك والتعامل الفورى مع أى مخالفة طبقاً للقانون.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات المقامة بالمخالفة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وذلك تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتعامل الفورى مع جميع المخالفين.

رافق المحافظ سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والمحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس وعبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام والمهندسة نهى عزازى مديرة الإدارة الهندسية بالديوان العام.

كما كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع تراكمات القمامة ورفع السفوحة بالشوارع على مدار اليوم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمدن فضلاً عن دهان البلدورات وأعمدة الإنارة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بغسل البلدورات والكبارى ودهان البلدورات والأرصفة للإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة رفع الأتربة وغسل البلدورات من مدخل مدينة الحسينية حتى كوبرى المنشية من أجل إظهار المدينة بالشكل الجمالى المطلوب.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال الدهانات ورفع كفاءه البلدورات بشارع سعد زغلول وشارع عبد السلام عارف ومازال العمل مستمر فى مختلف قطاعات الحى وذلك من أجل إظهار شوارع وميادين حى أول الزقازيق بالصورة الحضارية كما قام قسم الإناره بالحى بمتابعة أعمال صيانة الأعمده والكشافات وتركيب اللمبات الجديدة وذلك بشارع العشرين ومنطقه الحناوى من أجل رفع كفاءة الإنارة بشوارع وميادين حى أول الزقازيق.

كما قامت رئاسة مدينة القنايات بدهان البلدورات بالطريق الرئيسى بدءا من مدخل المدينة وصولاً عند نهاية الطريق الرئيسى للمدينة باتجاه ديرب نجم، كما تم عمل صيانة أعمدة الإنارة العامة والكشافات بكفر أبو طاحون التابع لمدينة القنايات كما تم رفع المخلفات من جميع نقاط التجميع وتفريغ صناديق القمامة بنطاق المدينة بمشاركة سائقى ومعدات الحملة الميكانيكية بالمدينة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيدا لنقلها إلى المدفن الصحى بالخطارة كما تم نقل كمية مخلفات قدرها 40 طن من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحى بالخطارة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد باعمال الدهانات والتطوير والتجميل بمدخل المركز بطريق ابوحماد الزقازيق وأعمال الدهانات بكوبرى صفط الحنه بالإضافة إلى أعمال الدهانات والتطوير للبلدورات والنيوجرسى الواقع بين كافه الطرق، حتى كوبرى السمك لتشمل أعمال الدهانات وغسل البلدورات.



إزالة التعديات بالوحدة المحلية بغيته



الأرصفة بعد دهانها



جانب من إزالة التعديات



جانب من دهان الارصفة بالشرقي



جولة محافظ الشرقية لإزالة التعديات بالوحدة المحلية بغيته



جولة محافظ الشرقية



حملة محافظ الشرقية لازالة الاشغالات



دهان الارصفة