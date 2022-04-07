محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للإعدادية.. صورة

الشرقية - إيمان مهنى

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جدول إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي ( العام – الرياضي ) للعام الدراسي 2021 / 2022 بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتي ستبدأ 21 مايو وتنتهي 26 مايو 2022 مؤكداً على وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الإمتحانات بكل سهولة ويسر، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والأوبئة متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة التوفيق والنجاح.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن الإمتحانات ستعقد على مدار 6 أيام كالأتي: يوم السبت الموافق 21 / 5 / 2022 في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء.

يوم الأحد الموافق 22 / 5 / 2022 في مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

يوم الإثنين الموافق 23 / 5 / 2022 في مادة اللغة الأجنبية.

يوم الثلاثاء الموافق 24 / 5 / 2022 في مادتي الهندسة والتربية الدينية.

يوم الأربعاء الموافق 25 / 5 / 2022 في مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الخميس الموافق 26 / 5 / 2022 في مادتي الدراسات الإجتماعية والتربية الرياضية ( المدارس الرياضية فقط).

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تقرر إعفاء طلاب المنازل من إمتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وفقاً للقرار الوزاري 137 لسنة 2002 , وسيجري تقويم الأنشطة التربوية قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين على الأقل ، مشيراً إلى أن قطعة الإملاء في مادة اللغة العربية ستكون مستقلة تملى علي الطلاب ولا تحتسب من موضوع التعبير وتكون لها درجاتها المستقلة ( خمس درجات ) ويحتسب لها عشرون دقيقة من الوقت الكلي لزمن إجابة المادة بناء علي القرار رقم 313 لسنة 2011.