محافظ الشرقية: تنفيذ 93 مشروع صرف صحى بتكلفة 12 مليارا و407 ملايين جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

كشف ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جاري تنفيذ 93 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و407 مليون جنيه , تشمل إقامة 32 محطة معالجة و 209 محطة رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين.

وقال محافظ الشرقية أنه من بين المشروعات تنفيد مشروع انشاء محطة معالجة صرف صحي أبو كبير والمُقامة بتكلفة 172 مليون و 390 ألف جنيه لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم ، وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة الأمراض والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلي أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محطة معالجة صرف أبو كبير والتي تعمل بطاقة 10 آلاف م3/ اليوم وبتكلفة إجمالية 172 مليون و 390 ألف جنيه وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة أهالي قري (منشأة المناسترلي – القراموص- كفر السواقي – الدهتمون – طوخ القراموص – كفر الاعصر – كفر الشوبكي – التل والمسلمية).