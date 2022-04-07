اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 03:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يكلف بتوفير الرعاية لمصابين فى انهيار سقف غرفة بمنزل بالسيل الريفى

الخميس، 07 أبريل 2022 02:31 م
محافظ أسوان يكلف بتوفير الرعاية لمصابين فى انهيار سقف غرفة بمنزل بالسيل الريفى جانب من الانهيار
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقب اطمئنانه على نجاة جميع المواطنين المقيمين بأحد المنازل الواقعة بمنطقة السيل الريفى والذى شهد انهيارا جزئيا لسقف غرفة واحدة فقط بشكل مفاجئ من ضمن 3 غرف ومطبخ ودورة مياه بالمنزل، وبمجرد إخطاره من غرفة عمليات المحافظة بهذه الواقعة تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نقل سيارات الإسعاف 4 مصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى.

وأظهر الكشف الطبى عليهم وجود إصابات خفيفة تتراوح بين كدمات وسجحات وجروح طفيفة، وعلى الفور جرى تقديم كافة أوجه الرعاية العلاجية لهم، كما كلف محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة أسوان بسرعة توفير وحدة سكنية بالإيواء العاجل بحى السلام للأسرة، مع قيام لجنة الإغاثة بتوفير كافة المستلزمات والمفروشات المنزلية اللازمة لاستضافة الأسرة بشكل يتناسب مع متطلبات شهر رمضان المبارك من أغذية ومشروبات، موجهاً مديرية التضامن الاجتماعى بصرف المساعدات العاجلة والآجلة والمقررة طبقاً للقواعد والاشتراطات القانونية المنظمة لذلك، وهو الذى يتوازى مع قيام مبادرة "الناس لبعضهم" لتكليف إحدى الجمعيات بإعادة إنشاء سقف الغرفة مرة أخرى بشكل تنفيذى أفضل يضمن معه عدم تكرار الواقعة، وسلامة المنزل والمقيمين فيه.
 

الإنهيار
الانهيار

 

المنزل
المنزل

 

جانب من الإنهيار
جانب من الانهيار

 

جانب من الحداث
جانب من الحادث

محافظة أسوان

انهيار سقف غرفة

السيل الريفى

الرعاية الطبية

مصابين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة