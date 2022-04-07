محافظ أسوان يكلف بتوفير الرعاية لمصابين فى انهيار سقف غرفة بمنزل بالسيل الريفى

أسوان - عبد الله صلاح

عقب اطمئنانه على نجاة جميع المواطنين المقيمين بأحد المنازل الواقعة بمنطقة السيل الريفى والذى شهد انهيارا جزئيا لسقف غرفة واحدة فقط بشكل مفاجئ من ضمن 3 غرف ومطبخ ودورة مياه بالمنزل، وبمجرد إخطاره من غرفة عمليات المحافظة بهذه الواقعة تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نقل سيارات الإسعاف 4 مصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى.

وأظهر الكشف الطبى عليهم وجود إصابات خفيفة تتراوح بين كدمات وسجحات وجروح طفيفة، وعلى الفور جرى تقديم كافة أوجه الرعاية العلاجية لهم، كما كلف محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة أسوان بسرعة توفير وحدة سكنية بالإيواء العاجل بحى السلام للأسرة، مع قيام لجنة الإغاثة بتوفير كافة المستلزمات والمفروشات المنزلية اللازمة لاستضافة الأسرة بشكل يتناسب مع متطلبات شهر رمضان المبارك من أغذية ومشروبات، موجهاً مديرية التضامن الاجتماعى بصرف المساعدات العاجلة والآجلة والمقررة طبقاً للقواعد والاشتراطات القانونية المنظمة لذلك، وهو الذى يتوازى مع قيام مبادرة "الناس لبعضهم" لتكليف إحدى الجمعيات بإعادة إنشاء سقف الغرفة مرة أخرى بشكل تنفيذى أفضل يضمن معه عدم تكرار الواقعة، وسلامة المنزل والمقيمين فيه.





الانهيار



المنزل



جانب من الانهيار