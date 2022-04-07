اليوم السابع
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محافظ أسوان: حل مشكلة تكرار انقطاع وضعف مياه الشرب ببعض المناطق فى إدفو

الخميس، 07 أبريل 2022 11:55 ص
محافظ أسوان: حل مشكلة تكرار انقطاع وضعف مياه الشرب ببعض المناطق فى إدفو تجديد شبكة مياه الشرب بإدفو
أسوان - صلاح المسن

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عقب ورود شكاوى جماهيرية عديدة عن تكرار إنقطاع وضعف مياه الشرب ببعض المناطق السكنية بمدينة إدفو بسبب تهالك الشبكات وحدوث كسورات نتيجة تنفيذ أعمال تركيب خطوط الغاز الطبيعى للمدينة.

تدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لوضع الحلول الجذرية والفورية من خلال التواصل مع وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والتى بدأت بالتدخل الفورى ، مع تكثيف الأعمال لسرعة إنجاز مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ، وهو الذى توازى مع إنهاء مد خطوط الغاز الطبيعى تمهيداً للبدء فى أعمال الرصف وإعادة الشئ لأصله فى الشوارع الرئيسية والداخلية التى تضررت من الحفر.

صرح بذلك إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو والذى أكد على أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم العمل على قدم ساق لمشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 35 مليون جنيه،لافتاً إلى أن إجمالى الأطوال للشبكات الجديدة تصل إلى 17 كم منها 3 كم بقطر 12 بوصة ، و 2.5 كم بقطر 10 بوصة.

وأيضاً 6 كم بقطر 8 بوصة ، بالإضافة إلى 3 كم بقطر 6 بوصة ، فضلاً عن 2.5 كم بقطر 4 بوصة ، وسيتزامن مع ذلك تركيب المحابس والغرف لجميع الخطوط .

 

 


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