اليوم السابع
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محافظة القاهرة تفتتح معرضا للحرف التراثية بباب الشعرية

الخميس، 07 أبريل 2022 06:50 م
محافظة القاهرة تفتتح معرضا للحرف التراثية بباب الشعرية معرضًا للحرف التراثية والاعمال اليدوية بباب الشعرية
كتب سيد الخلفاوى

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افتتحت محافظة القاهرة اليوم معرضًا للحرف التراثية والاعمال اليدوية بباب الشعرية، وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى حرص المحافظة على إقامة مثل هذه المعارض لدعم أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة للحفاظ عليها خاصة فى ظل تسجيل القاهرة كمدينة إبداعية للحرف والفنون الشعبية على شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية. 
 
يذكر أن المعرض المقام على مساحة 400 متر سيستمر لمدة 3 أيام من الخميس إلى السبت ويضم اكثر من 40 عارضا، أتيح لهم عرض منتجاتهم بالمجان بدعم من محافظة القاهرة والغرفة التجارية.
 
 

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القاهرة

معرض الحرف التراثية

باب الشعرية

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