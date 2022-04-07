محافظة القاهرة ترصف الشوارع الرابطة مع محور حسب الله الكفراوى

كتب سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جارى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع اللاسلكي وشارع النادي الجديد بالتنسيق بين حي البساتين والمعادي والتي تعد من الشوارع الداعمة لمحور حسب الله الكفراوي بهدف تحديث شبكة الطرق سواء الرئيسية والداخلية لتحقيق الانسياب المروري طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة أنه في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية والتي تخدم أحياء المنطقة الجنوبية تأتي من خلال صياغة مخططات متكاملة لرفع كفاءة الطرق الداعمة للمحاور المروريه ووضع المعالجات الهندسية وفقا للخطط المعدة لإعادة المظهر الحضاري وتجديد شرايين الطرق بها منعا للتكدسات وهو ما يعد طفرة حضارية تعكس الخطة الطموحة للمنطقة الجنوبية لتطوير منظومة النقل والطرق بها.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية انه في ضوء ذلك يتم حاليا تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية التي تخدم المحاور الرئيسية ومنها محور حسب الله الكفراوي والذي يربط جنوب القاهرة بشرقها مرورا بعدد من الكباري أعلى الطريق الدائري فكان من الضروري تطوير عدة طرق على رأسها طريق اللاسلكي وشارع النادي الجديد من خلال استمرار العمل في إحلال وتجديد وتوسعة الطرق والتي اشبه بخلية نحل لا تتوقف عن العمل من خلال دوريتين للعمل قبل وبعد الإفطار خلال شهر رمضان.

و تفقدت "عبد المنعم"، أعمال توسيع الأرصفة باستخدام المعدات المخصصة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى ومراجعة ما تم من اعمال لجميع مراحل التطوير مع اضافة بعض الملاحظات الخاصة التي يجب مراعاتها اثناء استكمال الاعمال والتي تضفي طابع مميز وكفاءة عالية لما يتم انجازه تمهيدا لاعمال الرصف النهائية .

ووجهت باستكمال الأرصفة والبلدورات وتوحيد مناسيبها ورفع كفاءتها بوجع عام مع التأكيد على القيام بأعمال التجميل والتشجير من خلال العناية بالمسطحات الخضراء.

وأوضحت أن الأعمال تجري في شارع اللاسلكي بنطاق حي البساتين والذي يبلغ طوله 800 متر لتوسعته من خلال تقليص عرض الارصفة الجانبية للشارع لتصل الى 3 امتار بعد ان كان عرضها 9 امتار كما تم تقليل الجزيرة الوسطى بالشارع الى المترين بعد ان كان عرضها 8 امتار ليصبح عرض الطريق في الاتجاه الواحد 15 مترا بدلا من 8 امتار بالاضافة الى الانتهاء من تركيب 40 عمود انارة وتوصيل التيار الكهربائي لهم تمهيدا للانارة وجاري عمل مواقف لانتظار السيارات بطريقة مائلة بزاوية 45 مع وضع احواض الزينة والزهور بالجزيرة الوسطى لاضافة اللمسة الجمالية والحضارية.

وأكدت أنه لاكتمال منظومة تطوير الطرق الداعمة لمحور حسب الله الكفراوي جاري تطوير ورفع كفاءة شارع النادي الجديد والذي يشترك حدوده بين حي البساتين وحي المعادي من ميدان فونتانا وحتى تقاطعه مع شارع اللاسلكي من خلال تقليص الارصفة الجانبية ليصل عرضها إلى ٢ متر، كما يتم حاليا تركيب بردورات الارصفة وتعديل الأرصفة خاصة في اماكن التحويلات المرورية في الاتجاهات المعاكسة ورفع مخلفات الاعمال مع الحفاظ على الطبيعة الشجرية و المزروعات والاشجار بالجزيرة الوسطى .

الجدير بالذكر ان محور حسب الله الكفراوي يربط حي الاسمرات من الطريق الدائري حتى طريق الاوتوستراد بنطاق المعادي كما يشمل إنشاء نفق اسفل الطريق ليربط الاسمرات والقطامية والدائري والاوتوستراد ويجرى حاليا تطوير الطرق الداعمة له.