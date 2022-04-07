ما سبب جفاف العين في حالة الإصابة بفيروس كورونا؟

كتبت فاطمة خليل

على الرغم من أن العلامات الأولية لفيروس كورونا مرتبطة في المقام الأول بالجهاز التنفسي، لكن ينتقل الفيروس التاجي المعدي إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما يؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض.

أوضح الباحثون، أن هناك علامة جديدة على الإصابة بكورونا أبلغ عنها حوالي 20 % من المصابين بالفيروس وهذه العلامة هى جفاف العين، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على العلاقة بين جفاف العين وفيروس كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي علامات جفاف العين المرتبط بالإصابة بكورونا؟



ج: أكثر علامات مرض جفاف العين شيوعًا بعد الإصابة بفيروس كورونا هي عدم وضوح الرؤية، يليها الحكة والألم والحرقان، يمكن أيضًا ملاحظة التمزق والاحمرار في بعض الحالات ذكر الباحثون أيضًا بعض العلامات الأقل شيوعًا لكورونا مثل الجروح وحساسية الضوء والتورم.

ما الذي يؤدي إلى جفاف العين في حالة الإصابة بفيروس كورونا؟

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط جفاف العين بعدوى فيروس كورونا، كشفت دراسة أجريت عام 2021 إلى أن حوالي 1 من كل 10 أشخاص مصابين بفيروس كورونا الجديد لديهم أعراض مشاكل في العين وأن المشكلة الأكثر شيوعًا هي الجفاف.

وأثبتت الدراسات بوضوح أن جفاف العين يمكن أن يكون علامة منبهة للمرض، لكن ما الذي يؤدي إلى هذه الحالة لا يزال مجهولاً.

يُعتقد أنه يمكن أن يكون هناك رابط بين كورونا والإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2 ؛ حيث تقدم الخلايا الغشاء الذي يغطي الجزء الأمامي من العين وداخل الجفن.

يرتبط فيروس كورونا بـ ACE2 لدخول الخلايا وإصابتها ، مما يؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض المرتبطة بالعين.

ما الأسباب أخرى لجفاف العيون؟



تنقسم آراء الباحثين حول اعتبار جفاف العين كعلامة على فيروس كورونا على الرغم من أن العديد من الدراسات أثبتت ارتباطًا واضحًا ، يعتقد بعض الباحثين أن جفاف العين يمكن أن يكون ناتجًا عن عدة أسباب لا علاقة لها بكورونا مثل: ارتداء كمامة لفترة طويلة والعمل على شاشة الكمبيوتر المحمول يمكن أن يؤدي إلى هذه الحالة.

ما علاج جفاف العين؟



في معظم الحالات ، وجد أن الأعراض المرتبطة بالعين الناتجة عن كورونا يمكن شفاؤها من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة.

يمكن للقطرات التي لا تستلزم وصفة طبية أن تساعد في تقليل الأعراض إذا لم يذهب الانزعاج من تلقاء نفسه أو يزعجك كثيرًا ، فمن الأفضل استشارة الطبيب.

هناك عدد قليل من الخيارات الأخرى التي يمكنك تجربتها للتخلص من جفاف العين ، مثل:

-تجنب الدخان وتدفق الهواء المباشر والرياح

-اشرب كمية كافية من الماء يوميًا

-استخدم المرطب لمنع الهواء من الجفاف

-استخدم كمادات دافئة على العين