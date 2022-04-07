لندن تقر عقوبات جديدة علي "أصدقاء بوتين".. وصانع حافلات الجيش ضمن القائمة

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت السلطات البريطانية عقوبات جديد على 8 مليارديرات روس مساء امس، استهدفت الافراد على صلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين او يعملون في شركات تابعة للدولة.

وفقا للجارديان، أقام الملياردير الروسي موشيه كانتور علاقات عميقة منذ فترة طويلة مع سياسيين بريطانيين وشخصيات مؤسسية ، بما في ذلك توني بلير والأمير تشارلز وتبلغ ثروته 3.4 مليار إسترليني ومنحه بوتين وسام الشرف عام 2017 تقديرا لانجازاته، واشتهر في أوروبا بدوره في المجتمع اليهودي ، رئيس المؤتمر اليهودي الأوروبي (EJC).

الثاني هو أندري جوريف ، المساهم الرئيسي في PhosAgro ، إحدى أكبر شركات الأسمدة في العالم ، تم الكشف عنه في عام 2015 ليكون المستفيد من شركة خارجية تمتلك قصر Witanhurst المكون من 25 غرفة نوم بجانب هامبستيد هيث في لندن ، ثاني أكبر سكن خاص في المملكة المتحدة بعد قصر باكنجهام.

ليونيد ميخلسون ، مؤسس شركة نوفاتيك الروسية المنتجة للغاز الطبيعي ، والتي أدرجت أيضًا أسهمها في لندن قبل الحرب، يبلغ صافي ثروته 22 مليار دولار (17 مليار جنيه إسترليني) ، ويعد جامع متحمس للفن وقام بتأسيس مؤسسة الفن المعاصر الروسية غير الهادفة للربح ، V-A-C ، في عام 2009 ، والتي مولت منذ ذلك الحين التعاون الدولي.

والملياردبر الرابع هو بوريس روتنبرج ، نجل الشريك في ملكية أكبر منتج لأنابيب الغاز في روسيا ، SGM ، وانضم إلى والده الملياردير وعمه في قائمة العقوبات، يعيش في بلجرافيا بلندن ، وفقًا لحكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

بالإضافة الى سيرجي كوجين هو مدير كاماز ، الشركة المصنعة للشاحنات والحافلات ، بما في ذلك للجيش الروسي.

كما طالت القرارات أندري أكيموف هو الرئيس التنفيذي لثالث أكبر بنك في روسيا ، جازبرومبانك ، الذي عوقب من الولايات المتحدة في عام 2018 وسط غضب من التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

سيرجي سيرجيفيتش إيفانوف هو نجل سيرجي إيفانوف ، أحد أقرب مساعدي بوتين ، وهو عميل سابق في المخابرات السوفيتية وأصبح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وهو رئيس أكبر منتج للماس في العالم ، Alrosa ، والذي فرضته المملكة المتحدة أيضًا على عقوبات يوم الأربعاء.

وأخيرا، ألكسندر ديوكوف هو الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفت ، ثالث أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا والأغلبية المملوكة للدولة.