لقاء ترحيبى بطلاب الماجستير والدكتوراه الجدد بالجامعة المصرية اليابانية

كتب محمد صبحى

نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لقاء للترحيب بطلاب الدراسات العليا الجدد بالجامعة وتقديم عرض تعريفى لهم عن الجامعة وامكانياتها كجامعة بحثية تمتلك معامل بحثية بمواصفات عالمية وتعريفهم بالبرامج الدراسية بكليات الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية والعلوم الادارية والانسانيات بحضور الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة والدكتور عمرو عدلى أستاذ القوى الكهربائية ومنسق الخطة الاستراتيجية بالجامعة والدكتور ماساكى سوذوكى نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والتعليم وعمداء الكليات شارك فى اللقاء 33 من الطلاب الدوليين و55 طالبا مصريا.

رحب رئيس الجامعة خلال اللقاء بطلاب الدراسات العليا الجدد المصريين والأفارقة الذين التحقوا لدراسة الماجستير والدكتوراه بالجامعة المصرية اليابانية واستعرض مميزات الجامعة وفلسفة إنشاءها وهي استخدام النظم التعليمية والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التى تقوم على الطرق المعملية في التعلم والتعليم القائم على المشروعات البحثية.

كما وجه رئيس الجامعة طلاب الدراسات العليا بالاجتهاد فى الدراسة والاستفادة من الامكانيات الهائلة التى توفرها الجامعة لدعم البحث العلمى موضحا ان هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) قامت بتجهيز معامل الجامعة بأحدث أجهزة تكنولوجية في العالم كما تمول "الجايكا" المشروعات البحثية والبرامج العلمية بالجامعة.

أوضح الدكتور الجوهرى أن الجامعة المصرية اليابانية هي اول جامعة بحثية حكومية مصرية مملوكة بالكامل للدولة مشيرا الى انها أول جامعة تحمل أسم اليابان خارج حدودها، و أنشئت بموجب اتفاقية التعاون الثقافي بين مصر واليابان، الموقعة عام 1983 موضحا ان الجامعة تعتمد فى سياستها على الاستفادة من النموذج اليابانى فى التعلم النشط المبنى على التجريب والابتكار والبحث العلمى.