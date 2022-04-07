اليوم السابع
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الخميس، 07 أبريل 2022 04:32 م
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كشف غموض العثور على جثة مقطعة فى مصرف بالجيزة وضبط المتهمين

الخميس، 07 أبريل 2022 04:01 م
كشف غموض العثور على جثة مقطعة فى مصرف بالجيزة وضبط المتهمين مديريه امن الجيزه - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل عامل، وتمزيق جثته لأشلاء، والتخلص منها بمصرف مائي في أبو النمرس، وتم إحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل عامل، وتورط عدد من الأشخاص في قتل وتمزيق جثته والتخلص منها، وشكل رجال المباحث فريق بحث، كشفت تحرياته أن العامل القتيل، تعرف على ربة منزل، ووعدها بالزواج، إلا أنه لم يتزوجها، مما دفع أشقاءها البالغ عددهم 4 أشخاص لاستدراجه لحل تلك الخلافات، ثم قتلوه ومزقوا جثته، ونقلوها لمصرف مائي في أبو النمرس، وتخلصوا منها بالمياه.

 

عثر رجال المباحث على أجزاء من الجثة، وتمكنوا من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في تقطيع الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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