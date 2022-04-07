اليوم السابع
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قوات الاحتلال تفرج عن معتقل من غزة بعد 17 عاما فى الأسر

الخميس، 07 أبريل 2022 01:21 م
قوات الاحتلال تفرج عن معتقل من غزة بعد 17 عاما فى الأسر قوات الاحتلال ـ أرشيفية
وكالات الأنباء

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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، عن معتقل من قطاع غزة بعد قضائه 17 عاما فى الأسر.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن إبراهيم أبو حصيرة من محافظة غزة على معبر بيت حانون شمال القطاع.

وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 13 مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ففي محافظة رام الله والبيرة، اعتقل جيش الاحتلال 5 شبان بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، هم: ناظم فائد الريماوي من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، والأسير المحرر معن حسن الكنش دلايشة (27 عاما) من مخيم الجلزون شمال المدينة، ومجدي الديك من قرية كفر نعمة غرب رام الله، وعلاء أبو سمرة من مخيم الأمعري، ونور الدين غولة من البيرة.

وفي مدينة بيت لحم، اعتقل الاحتلال الشابين اعتقلت أحمد جمال أبو جلغيف (26 عاما)، وأيمن أمين الخطيب (28 عاما)، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمد إبراهيم أبو صالح، وأحمد عواد القاضي (39 عاما) بعد تفتيش منزليهما في بلدة صوريف شمال غرب المحافظة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع واعتقلت كلا من: كمال محمد خليل أبو عون وشقيقه الطفل جمال (16عاما)، والشاب محمود مروان محمد علاونة.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة زغير من مكان عمله في شركة كهرباء بشارع صلاح الدين.

 


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