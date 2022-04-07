فى 3 خطوات.. "أزاى تحصل على تمويل متناهى الصغر من خلال محفظة الموبايل"

كتبت هبة السيد

يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الحصول على تمويل متناهي الصغر على المحفظة الإلكترونية وسداد أقساطه باستخدام المحفظة من خلال 3 خطوات وهى:

1- قم بالتأكد من الجمعية أو الشركة أو البنك المراد التعاقد معه للحصول على التمويل بأنه يقدم خدماته عن طريق شركة المحمول التابع لها محفظة الهاتف المحمول الخاصة بك أو بالاستفسار من شركة المحمول بقائمة الجهات التي يمكن التعاقد معها.

2- قم بالتوجه للجهة المراد التعاقد معها للحصول على التمويل، وسوف يوضح لك موظف الجهة عن شروط حصولك واستقبالك للقرض وسداد الأقساط باستخدام المحفظة الإلكترونية.

3- إذا وافقت على الشروط، ستقوم بملء استمارة طلب وإكمال الإجراءات الخاصة القرض.

تتيح خدمة المحفظة الإلكترونية على المحمول لمستخدمى المحمول فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف المحمول المسجل باسمك (حساب للهاتف المحمول)، إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر عليك الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لك ولأموالك وذلك كله فى أى وقت ومن أى مكان من خلال الهاتف المحمول.

يمكن الاشتراك مجانًا فى الخدمة وفتح محفظة إلكترونية بالتوجه بهاتفك المحمول لأحد أفرع شركات المحمول أو البنوك، ويقوم الموظف بالاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومى السارية، املأ العقد ببياناتك، واحرص على قراءة العقد بعناية ومعرفة شروط وأحكام وقواعد الخدمة قبل التوقيع.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 3.5 مليون مستفيد بنهاية عام 2021 مقارنة بـ3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020 بمعدل نمو بلغ 9.4%، وبلغت قيمة أرصدة تمويل العملاء 26.8 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقارنة بـ19.4 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بمعدل نمو 40.4%، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل الأصغر (Nano-Finance) حوالي 14.9 ألف مستفيد، بأرصدة تمويل بلغت 3.7 مليون جنيه في نهاية عام 2021.