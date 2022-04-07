فطارك صحي في رمضان.. عصائر طبيعية اكسر صيامك بها للترطيب في الحر

فاطمة ياسر

اليوم تشهد البلاد ارتفاعا شديدا في درجات حرارة الطقس، ولذا يقدم اليوم السابع لقرائه العديد من الخيارات الغذائية الرائعة التي تساهم في ترطيب الجسم بعد الصيام، وتعويض الجسم بما تم فقدانه من سوائل وعناصر غذائية.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "EVERY DAY HEALTH"، بعض المشروبات التي ينصح بتناول أي نوع منها على الإفطار لترطيب الجسم، وتعويضه بما تم فقدانه خلال ساعات الصيام، ومنها:

- عصير البرتقال، يعد من الحيل الجيدة التي ينصح بتناولها بعد يوم طويل في الصيام، وشديد الحرارة، فتناوله يساهم بشكل ملحوظ في ترطيب الجسم، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف والماء التي تقلل من فرص التعرض للجفاف.

-الحليب، بعد التعرض ليوم شديد الحرارة عليك تناول كوب من الحليب على وجبة الإفطار، فاحتوائه على نسبة من الدهون، والجلوكوز والبروتين يساعد في الاحتفاظ بالسوائل في الجسم، ويحد من التعرض للجفاف.

-عصير الأناناس، يعد من الخيارات الجيدة والتي تساهم بشكل ملحوظ في ترطيب الجسم، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الماء و إنزيم البروميلين الذي يساعد في عملية الهضم، ويقلل من الشعور بالتعب.

-الماء أحد الخيارات الجيدة لترطيب الجسم، وتعويضه عن السوائل التي فقدها خلال ساعات الصيام.