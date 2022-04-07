فريق حياة كريمة يتابع معدلات مشروعات المبادرة الرئاسية بقرى أسوان.. صور

قام فريق عمل وحدة حياة كريمة بتفقد حزمة من المشروعات الجارية بأربع قرى مختلفة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ويتبعها 84 قرية فرعية ونجع تضم أكثر من 155 ألف نسمة.

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بضرورة المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى حياة كريمة ) من أجل رفع مستويات الأداء وإزالة المعوقات والعقبات أولاً بأول.

وقد أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأنه تم المرور الميدانى لعدد من المشروعات الجارية بقرية الرمادى بحرى بمركز إدفو ومنها مشروع إنشاء المجمع الزراعى والتى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 85 % ، وأيضاً إنشاء المجمع الخدمى بنسبة تنفيذ 70 % ، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء محطة مياه الشرب ومحطة رفع الصرف الصحى ، بجانب مشروعات إنشاء وحدة إسعاف ومبنى لوحة توزيع الكهرباء بالقرية.

كما أوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه تم أيضاً تفقد عدد من المشروعات بقرية فارس بمركز كوم أمبو ومنها التشطيبات النهائية الجارية بالمجمع الخدمى والتى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 90 % ، وأيضاً المجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 80 % ، بجانب مشروع إحلال وتجديد مركز شباب القرية والتى بلغت نسبة التنفيذ فيه إلى 85 % ، علاوة على تفقد التشطيبات النهائية بوحدة الإسعاف والتى وصلت إلى 75 % ، فضلاً عن تفقد التشطيبات النهائية بالعمارات السكنية وعددها 5عمارات بواقع 40 وحدة سكنيه ملحق بها حظائر للمواشى والطيور ، وأيضاً إنشاء مبنى لوحة توزيع الكهرباء ، ومشروع إحلال وتجديد شبكات الكهرباء وأعمدة الضغط المنخفض بالقرية .

وقد أضاف مدير وحدة حياة كريمة بأنه تم أيضاً تفقد عدد من المشروعات بقرية الكفور بمركز كوم أمبو ومنها مشروع إنشاء المجمع الخدمى بنسبة تنفيذ 85 % ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المجمع الزراعى ومدرسة السبيل قبلى الإبتدائية والتى تضم 8 فصول ، فضلاً عن تفقد التشطيبات النهائيه لكوبرى (عرب الجندى) الذى يربط قرية الرغامة غرب بالطريق الزراعى الشرقى مما يساهم فى توفير الوقت والجهد وتسهيل حركة إنتقال المواطنين والمركبات المختلفة ، لافتاً بأن فريق عمل حدة حياة كريمة إختتم جولته بتفقد مشروع إنشاء وحدة إسعاف دابود بقروى الدكة بمركز نصر النوبة حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 90%.