عميد حاسبات طنطا ردا على بيان اتحاد الطلبة: ناتج عن إساءة فهم.. وسيعتذرون

الغربية مصطفى عادل

علقت الدكتورة نانسى الحفناوى عميد كلية حاسبات ومعلومات جامعة طنطا، أن ما نُشر أمس على صفحة اتحاد طلاب الكلية والمتضمن استقالة مجلس الاتحاد بالكامل اعتراضا على عدم استجابة مجلس الكلية لمطالب الطلاب، ناتج عن سوء فهم من مجلس اتحاد الطلبة، وعدم متابعتهم لقرارات مجلس الكلية، مؤكدة أن اتحاد الطلاب سيسحب البيان الذى أصدره أمس وسيقدم اعتذارا للكلية عما جاء فى بيانهم السابق.

جاء ذلك ردا على بيان مجلس اتحاد الطلاب بالكلية برئاسة الطالب كريم محمد والذى أعلن فى بيان له استقالة الاتحاد بالكامل ووقف لجميع الأنشطة الطلابية بالكلية بعد تقديم الاتحاد عدة طلبات لفصل الكتب الالكترونية عن بعضها وعدم إجبار الطلاب على شرائها وكذلك عدم ربط الشيت بالكتاب الإلكترونى وذلك طبقاً لقرار مجلس الجامعة رقم 113 بتاريخ 31 أغسطس 2016 بنص البند" عدم اجبار الطالب على شراء الكتاب الجامعى بأى وسيلة من الوسائل مثل (وضع أسئلة فى نهاية الكتاب أو ختم المكتبة أو التوقيع على الكتاب أو عمل بحث وأيضا عدم احتواء الكتاب على أوراق أو ما لزم بها بيانات تخص الطالب لنزعها وإعادتها الى الأستاذ مرة أخرى... الخ) وسيتعرض كل من يخالف ذلك الى المساءلة القانونية.

وأضافت أن الكلية تدعم الطلبة غير القادرين ولهم حرية الاختيار فى شراء المذكرات من عدمه، وأن الكلية لم تجبر أى طالب على شراء الكتاب، وبالفعل كل هذه القرارات منفذة مسبقا، وهناك كشوف بأسماء الطلبة غير القادرين على شراء المذكرات وتقوم الكلية بتقديم الدعم لهم.

وأشارت إلى أن هناك عدد الطلبة لم يقوموا بسداد مصروفات الكلية عدة أعوام، وهو ما يستلزم على الطلاب المتأخرين فى سداد المصروفات سدادها، والنسبة قد تتجاوز 50% ومنهم طلاب قادرين على سداد المصروفات، مؤكدة أن الكلية لم تجبر أحد على شراء الكتب نهائيا وللطالب حرية الاختيار، ولم يجبر أى عضو من أعضاء هيئة التدريس سواء بالكلية أو الجامعة للطالب على شراء الكتب.

وأوضحت أنها عقدت اجتماعا مع اتحاد الطلبة فور صدور البيان وتناقشت معهم فى بنود البيان وأوضحت لهم الأمر، وتم توجيه اللوم لهم على عدم متابعتهم لقرارات مجلس الكلية والتى تضمنها البيان الصادر عنهم رغم أنها مفعلة منذ بداية التيرم، وأعلن مجلس اتحاد الطلاب عن اعتذاره عن ذلك البيان وسحبه وتقديم اعتذار رسمى للكلية.

وأشارت عميد الكلية، إلى أن هناك 100طالب اجروا بحث اجتماعى لعدم تحمل مصاريف الكلية، وهؤلاء الطلاب يحصلون على الكتب الدراسية بالمجان، بالإضافة لـ 100طالب آخر، تم اعفاءهم من المصاريف الدراسية.

وقالت عميدة الكلية :"مفيش طالب مجبر على شراء الكتاب وأصبحت الكتب اليكترونيه منشورة على منصة الجامعة"، وتم حل المشكلة واعتذار اتحاد الطلبة عن ما بدر منهم.

وكان الطالب كريم محمد رئيس اتحاد طلاب كلية حاسبات ومعلومات جامعة طنطا، قد أصدر بيانا أعلن فيه تقديم مجلس اتحاد الطلاب استقالته ووقف الأنشطة الطلابية بالكلية.

وأوضح رئيس الاتحاد لـ"اليوم السابع" أن الكلية لم تستجب لما طالب به اتحاد الطلاب بخصوص مشكلات متعلقة بالطلاب، والمنصوص عليها فى قرارات مجلس الجامعة، مشيرا إلى أنه اتحاد الطلاب تقدم عدة مرات بطلبات لفصل الكتب الالكترونية عن بعضها وعدم إجبار الطلاب على شرائها وكذلك عدم ربط الشيت بالكتاب الإلكترونى وذلك طبقاً لقرار مجلس الجامعة رقم 113 بتاريخ 31 أغسطس 2016 بنص البند" عدم اجبار الطالب على شراء الكتاب الجامعى بأى وسيلة من الوسائل مثل (وضع أسئلة فى نهاية الكتاب أو ختم المكتبة أو التوقيع على الكتاب أو عمل بحث وأيضا عدم احتواء الكتاب على أوراق أو ما لزم بها بيانات تخص الطالب لنزعها وإعادتها الى الأستاذ مرة أخرى... الخ) وسيتعرض كل من يخالف ذلك الى المساءلة القانونية.

وأوضح رئيس اتحاد طلاب الكلية أنه طالب أيضا بعدم الربط بين كراسة التدريبات وبيع الكتاب النظرى المقرر وعدم الضغط على الطلاب لشرائهما معاً، وسيتعرض كل من يخالف ذلك إلى المسائلة القانونية.

كما تقدم اتحاد الطلاب بطلب بعدم ربط الكتب الالكترونية بسداد المصروفات الدراسية وذلك طبقا للبند الثانى النقطة رقم أربعة فى قرارات مجلس أمانة الجامعة، نص البند "يراعى الفصل بين المصروفات الدراسية ومقابل الكتاب الإلكترونى عند التحصيل من الطلاب ويتم تسجيل مقابل الكتاب الإلكترونى حسابات دائنة أعضاء هيئة التدريس."

وأكد رئيس اتحاد طلاب الكلية أن إدارة الكلية رفضت الاستجابة لأى من هذه المطالب والمقترحات وعدم قدرتهم على تحقيق هدفهم الأساسى الذى جاءوا لأجله هو المحافظه على حق الطالب الجامعي.

وعن التواصل مع مجلس الكلية، أكد رئيس اتحاد الطلاب، أنه تم التواصل مع عميد الكلية، وسيتم بحث مطالبهم وتنفيذها وعقد اجتماعا مع عميد الكلية اليوم لبحث المطالب وتنفيذها.