عاطل يشعل النار فى تاجر سمك ونجل شقيقه لرفضه سداد قيمة شرائه الأسماك بالدقهلية

الدقهليه - شريف الديب

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا محافظة الدقهلية من إلقاء القبض على عاطل، وذلك بعد قيامه بسكب مادة مشتعلة (بنزين) على تاجر سمك ونجل شقيقه، مما تسبب فى إصابتهما بحروق بأنحاء متفرقة بالجسم، وذلك بعد رفضه سداد مديونيته البالغة 1500 جنيه جراء شرائه منهما أسماك على مدار 5 أشهر بقرية ديسط، ونشوب مشاداة كلامية بينهم تطورت إلى قيامه بإشعال النيران بهما.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من نقطة شرطة قرية "ديسط" بوجود بلاغ بإصابات حرقية ‏خطيرة فى اثنين من تجار الأسماك نتيجة سكب عاطل عليهما البنزين وإشعال النار فيهما.

وهرعت ‏سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقلتهما إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة للعلاج.‏

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز طلخا إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة كل من: "حمدى السيد السيد أحمد"، 58 ‏عاما، سماك مقيم فى قرية ديسط مركز طلخا، ومصاب بحروق فى الوجهة والذراع من الدرجات الثلاث ‏‏"الأولى والثانية والثالثة"، و"فارس أحمد السيد السيد"، 19 عاما، سماك ومصاب بحروق فى الوجهة ‏والذراع اليسرى.‏

وبسؤال المصابين فى محضر الشرطة، اتهما "أحمد أ. ف."، 22 عاما، ومقيم بنفس القرية، وأكدوا أن ‏المتهم اشترى سمكا منهما على مدار 5 شهور ومدين لهم بمبلغ 1500 جنيه، وعندما طلبوا منه سداد ‏المبلغ ألقى عليهما بنزين، وأشعل النار وفر هاربا.‏

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز طلخا، من إلقاء القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4367 لسنة 2022 ‏جنح مركز طلخا، وأمرت نيابة طلخا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.