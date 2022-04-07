طقس الخليج.. معتدل بالبحرين ورياح نشطة بالمملكة

وكالات

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصةً الشمالية منها، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-25 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى المتر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الخميس في مملكة البحرين سيكون بإذن الله معتدلا، ويكون حارا نسبياً خلال النهار.

الرياح جنوبية شرقية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً المساء.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 25%.

أعلى مد في الساعة 9:00 صباحاً وفي 9:01 مساء وأدنى جزر في الساعة 2:54 مساء وفي الساعة 3:25 صباحاً.

شروق الشمس كان في تمام الساعة 5:21 صباحاً والغروب عن الساعة 5:57 مساء.

بزوغ القمر في الساعة 9:19 صباحاً والأفول في الساعة 11:41 مساء.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً، مع ارتفاع طفيف تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:24 و المد الثاني عند الساعة 04:24 و الجزر الأول عند الساعة 10:48 والجزر الثاني عند الساعة 21:45 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و سيحدث المد الأول عند الساعة 14:06 والمد الثاني عند الساعة 00:19 و الجزر الأول عند الساعة 19:24 والجزر الثاني عند الساعة 07:46.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 41 25 30 10 دبي 39 24 60 10 الشارقة 38 20 60 15 عجمان 37 24 60 10 أم القيوين 35 26 50 20 رأس الخيمة 36 19 40 20 الفجيرة 33 25 65 10 العين 41 25 30 10 ليوا 40 27 25 10 الرويس 39 25 60 10 السلع 40 25 35 10 دلما 30 23 70 35 طنب الكبرى 30 24 75 30 طنب الصغرى 30 24 75 30 أبو موسى 30 24 75 30 -مل.

الكويت

حار نهارا و رطب نسبيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار و تظهر بعض السحب المتفرقة.

معتدل ليلا و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة.