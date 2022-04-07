اليوم السابع
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الخميس، 07 أبريل 2022 01:31 م
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ضبط 31 عاطلا لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى حملة أمنية بالقليوبية

الخميس، 07 أبريل 2022 01:02 م
ضبط 31 عاطلا لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى حملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 31 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 31 عاطلا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، بحوزتهم 5 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 1192 جراما من مخدر الهيروين، و1060 جراما من مخدر الحشيش، و200 جراما من مخدر البودر، و865 جرام من مخدر الشادو، و100 جرم من مخدر البانجو.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.


أمن القليوبية

اخبار القليوبية

عاطلين

أسلحة نارية

الإتجار بالمخدرات

مواد مخدرة

تنفيذ أحكام

مديرية أمن القليوبية

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