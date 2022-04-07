ضبط 141 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين لرفع أسعارها فى رمضان

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع و البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (149) قضية تموينية بمضبوطات أكثر من (200) طن مواد غذائية .

ونجحت الجهود فى مجال حجب السلع الإستراتيجية تم ضبط قرابة (141) طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة ، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة (36) طن.

وأسفرت الجهود فى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (13) طن سلع غذائية، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى لمواد البناء تم ضبط (11) طن أسمنت .

ونجحت الجهود فى مجال قضايا المخابز تم ضبط (374) قضية من بينها (129) قضية "خبز ناقص الوزن" ، و(112) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات " بمضبوطات بلغت مايقرب من (9.5) طن دقيق.