ضبط شخصين لبيعهما طائرات إلكترونية بكاميرات سرية فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين، لقيامهما ببيع طائرات إلكترونية لاسلكية مزودة بكاميرات سرية بالقاهرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية) بالترويج والإعلان عن طائرات إلكترونية لاسلكية مزودة بكاميرات سرية للبيع من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالمديرية من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته عدد (2 طائرة إلكترونية) مزودة بكاميرات سرية، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة وأقر بتحصله عليها من (أحد الأشخاص بالإسكندرية)، وأمكن ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته عدد (4 طائرات إلكترونية) مزودين بكاميرات سرية.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.