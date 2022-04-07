صعود بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة الخميس باستثناء هبوط مؤشر فاداكس

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.849% خاسرًا 85.56 نقطة ليغلق عند مستوى 9994.67 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.44% رابحًا 58.02 نقطة ليغلق عند مستوى 13313.98 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 0.64% رابحًا 153.85 نقطة ليغلق عند مستوى 24296.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 183.6 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.49%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.85%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.76%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.61%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.58%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.12%، ثم قطاعي التأمين والطاقة بنسبة 0.38%، 0.35%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%.

وقفز 121 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بروج للتأمين" بنسبة 9.52%، ثم سهم "العالمية" بنسبة 6.32%، ثم سهم "الاستثمار" بنسبة 4.28%، وتراجع 78 سهمًا على رأسها سهم "أكوا باور" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 3.06%، ثم سهم "صدر" بنسبة 3.01%، فيما تصدر سهم "أماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 646.5 مليون ريال سعودي.



بورصة البحرين وزاد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.07% رابحًا 1.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2120.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 969.6 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 45.94% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.65%، وصعدت أسهم سوليدرتي البحرين، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني، شركة البحرين للتسهيلات التجارية، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 4.5%، 1%، 0.64%، 0.41%، 0.3%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 75.99% بضغوط هبوط سهمي مجموعة فنادق الخليج، الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 5.71%، 2.33%، على التوالي، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 0.34% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.43%.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحًا 7.48 نقطة ليغلق عند مستوى 8261.01 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسرًا 14.50 نقطة ليغلق عند مستوى 9166.38 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.98% رابحًا 61.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6397.02 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.39% رابحًا 25.46 نقطة ليغلق عند مستوى 6586.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 246.2 مليون سهم بقيمة 81.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.4 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.45%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.64%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.15%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.34%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.44%، ثم قطاعي التأمين والبنوك بنسبة 0.73%، 0.65%، على التوالي.



بورصة دبي وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.44% رابحًا 15.55 نقطة ليغلق عند مستوى 3515.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 166.9 مليون سهم محققة ما قيمته 440.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 5256 صفقة لعدد 28 سهمًا.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 9.51%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.58%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.13%، وأخيرًا قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.37%، 0.31% على التوالي، فيما تراجعي قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.52%، 0.24%، على التوالي.

وارتفع 11 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.94%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 2.94%، فيما تراجع 13 سهمًا على رأسها سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 7.24%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 5.93%، وتصدر سهم شركة سوق دبي المالي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 66.3 مليون ورقة بقيمة 183.8 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.849% خاسرًا 85.56 نقطة ليغلق عند مستوى 9994.67 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.806 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 416.8 مليون سهم، بقيمة 1.8 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.5 ألف صفقة.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 3.45%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.43%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.08%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.25%.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 14.92%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 5.32%، ثم سهم "شركة أبو ظبي للموانئ" بنسبة 4.61%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 3.79%، ثم سهم "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات" بنسبة 3.58%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 2.73%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 331.1 مليون درهم.