شوارع مطروح خاوية وسحب ترابية وطقس شديد الحرارة يضرب السواحل الشمالية.. لايف

مطروح - حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا لما شهدته محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الخميس، من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي بلغت 40 درجة مئوية، وزاد نشاط الرياح الساخنة الإحساس بارتفاع الحرارة أكثر، مع انتشار السحب الترابية المعلقة في الجو، والتي حجبت الشمس طوال اليوم، وأثرت الأتربة على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، وهي الأجواء التي يطلق عليها أهالي مطروح "عجاج".

ورصد عدسة اليوم السابع، خلال جولة بشوارع مدينة مرسى مطروح، خلوها من المارة وتراجع حركة المرور بشكل كبير، في ظل الطقس شديد الحرارة والسحب الترابية، ووجود حالة ضبابية أثرت على سطوع الشمس، كما أثرت الأتربة على مستوى الرؤية الأفقية، وخلت الشوارع من المواطنين، إلا أصحاب الحاجات الضرورية والمضطرين وعابري السبيل، كما أغلقت كثير من المحال التجارية أبوابها، لكي لا تتأثر البضائع من الأتربة والحر، خاصة مع امتناع معظم المواطنين من التواجد في الشوارع والأماكن المفتوحة.

وكان أهالي مطروح، يخرجون للأسواق لشراء احتياجاتهم، وقت العصر، استعدادا للإفطار، والبعض يخرج للتمشية والتسالي على البحر حتى موعد الإفطار، في أجواء رمضانية خاصة، إلا أن حالة الطقس الحار والأتربة منعت خروج المواطنين وحدت من تحركاتهم بشكل كبير.