شحن 6500 طن صودا كاوية وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم الخميس، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد، السفينة BOMAR MERCURY والتى ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 119 مترا والغاطس 7.5 متر، وذلك لشحن 6500 طن صودا كاوية من الميناء.



وذكر البيان أن موانئ بورسعيد، سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .



كما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين . كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين .



وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.