شاهد ..ضبط المتهم بالتعدي على آخر بسيف

محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الامن ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" متضمناً تعدى أحد الأشخاص على آخر بسلاح أبيض.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخصين باستقلال دراجة نارية، وتعدى أحدهما على شخص حال قيادته سيارة باستخدام سلاح أبيض "سيف" كان بحوزته، ثم استقل الدراجة النارية صحبة قائدها وفرا هاربين.

بالانتقال والفحص تبين سابقة حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية بين كلٍ من طرف أول (عامل بجراج "مصاب بجروح قطعية" - مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ)، طرف ثان (عاملان توصيل طلبات "أحدهما له معلومات جنائية" وبحوزته سلاح أبيض) إثر مشادة كلامية بين الطرفين تعدى خلالها الأول على الثانى مستخدماً مفتاح سيارة فقام الثانى بالإستعانة بالثالث والتعدى على الأول بالضرب بسلاح أبيض "سيف" محدثين الإصابة المنوه عنها.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم والدراجة النارية ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية