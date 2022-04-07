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سعر الدولار اليوم الخميس 7-4-2022 أمام الجنيه المصرى

الخميس، 07 أبريل 2022 10:35 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 7-4-2022 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ارتفع سعر الدولار ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 7-4-2022، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 18.24 للشراء، 18.34 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان 18.23 للشراء، 18.33 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.26 جنيه للشراء، 18.36 جنيه للبيع.
 
أما فى بنك الإسكندرية سجل 18.26 جنيه للشراء، 18.36جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.25 جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.25 جنيه للشراء.
  
18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.24 جنيه للشراء.
 
18.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.26 جنيه للشراء.
 
18.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.24 جنيه للشراء.
 
18.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.26 جنيه للشراء.
 
18.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.27 جنيه للشراء.
 
18.36 جنيه للبيع.

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

الدولار

الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

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