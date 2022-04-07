اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 12:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

زراعة الوادى الجديد تستعد لحصاد 191 ألف فدان قمح بمنطقة شرق العوينات

الخميس، 07 أبريل 2022 11:38 ص
زراعة الوادى الجديد تستعد لحصاد 191 ألف فدان قمح بمنطقة شرق العوينات وكيل زراعة الوادى الجديد بحقول القمح بشرق العوينات
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الدكتور الدكتور مجد المرسى - وكيل وزارة الزراعه بالوادى الجديد جولة تفقدية لزراعات القمح بشركات شرق العوينات يرافقة المهندس محمد كامل وكيل المديرية ومدير ادارة التعاون وذلك للاطمئنان على حالة المحصول قبل الحصاد والتوريد حيث جرى الاتفاق مع الشركات الاستثمارية على توريد القمح لصومعة شرق العوينات باعتبارها أكبر مساحة منزرعة قمح بمنطقة العوينات حيث والتى بلغت 191439 فدانا من إجمالى 342094.21 فدان .

وقال وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أنه تمت مناقشة خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح بحد أدنى 12 أردبًا للفدان وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين والتنسيق لزيادة أعداد الأجولة ونقاط التجميع والموازين بالمدن والقرى، بجانب مناقشة الاقتراحات والمشكلات التى تواجه المزارعين.

واضاف المرسى أن المديرية تركز على تعميم مبادرة المحافظ لدعم صغار المزارعين والمستثمرين أصحاب المساحات الخضراء المزروعة بمحصول القمح من 1 إلى 5 أفدنة خلال موسم الحصاد والتوريد والتى تتضمن إجراء قرعة علنية على 3 رحلات عمرة لكل ألف مزارع، وأخرى على 15 سلعة معمرة لكل ألف مزارع، بالإضافة إلى الإعفاء من القيمة الإيجارية لأراضى الصندوق بنسب تتراوح من 25% إلى 50% حتى 70% طبقا للمساحة المنزرعة .

وأكد المرسى على إجراء قرعة علنية على 35 بون مواد تموينية بقيمة مالية تصل إلى 500 جنيها لكل ألف مزارع على أن تصرف من فروع ومنافذ المصرية ماركت تشمل مساهمة صندوق الأراضى بنسبة 25% إلى 50% من التقاوى حال توريد محصول القمح كاملا.

 

حقول القمح بشرق العوينات
حقول القمح بشرق العوينات

 

محصول القمح بشرق العوينات
محصول القمح بشرق العوينات

 

وكيل زراعة الوادى الجديد بحقول القمح زراعة الوادى الجديد
وكيل زراعة الوادى الجديد بحقول القمح بشرق العوينات

 


الوادى الجديد

زراعه الوادى الجديد

القمح

حصاد القمح

شرق العوينات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة