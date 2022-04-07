رياضة كفر الشيخ تطلق المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم بمراكز الشباب

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مراكز شباب محافظة كفر الشيخ، المسابقة الدينية لحفظ القرآن الكريم والتجويد وحسن الصوت بمشاركة أعضاء مراكز الشباب ممن يحفظونه كاملا، أو ثلاثة أرباع، أو نصف القرآن أو ربع القرآن الكريم، برعاية وزارة الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، وتنفيذ مسؤلى النشاط بمراكز الشباب.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، خضوع المشاركين للتحكيم من قبل مشايخ هيئة الأوقاف ضمن فاعليات المسابقة بمراكز الشباب، حيث يتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة وتكريمهم، لتشجيعهم على الاستمرار في الحفظ والتجويد.



اقبال على المسابقات الرمضانية



رياضة كفر الشيخ تطلق المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم بمراكز شباب المحافظة



مراكز الشباب تعقد مسابقات رمضانية