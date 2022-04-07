اليوم السابع
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رياضة كفر الشيخ تطلق المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم بمراكز الشباب

الخميس، 07 أبريل 2022 05:08 م
رياضة كفر الشيخ تطلق المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم بمراكز الشباب رياضة كفر الشيخ تطلق المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم
كفر الشيخ - محمد سليمان

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نظمت مراكز شباب محافظة كفر الشيخ، المسابقة الدينية لحفظ القرآن الكريم والتجويد وحسن الصوت بمشاركة أعضاء مراكز الشباب ممن يحفظونه كاملا، أو ثلاثة أرباع، أو نصف القرآن أو ربع القرآن الكريم، برعاية وزارة الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، وتنفيذ مسؤلى النشاط بمراكز الشباب.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، خضوع المشاركين للتحكيم من قبل مشايخ هيئة الأوقاف ضمن فاعليات المسابقة بمراكز الشباب، حيث يتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة وتكريمهم، لتشجيعهم على الاستمرار في الحفظ والتجويد.

اقبال على المسابقات الرمضانية
اقبال على المسابقات الرمضانية

 

رياضة كفر الشيخ تطلق المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم بمراكز شباب المحافظة
رياضة كفر الشيخ تطلق المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم بمراكز شباب المحافظة

 

مراكز الشباب تعقد مسابقات رمضانية
مراكز الشباب تعقد مسابقات رمضانية

 

مسابقة رمضانية لحفظ القرآن الكريم بمراكز شباب
مسابقة رمضانية لحفظ القرآن الكريم بمراكز الشباب

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