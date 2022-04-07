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روسيا: كييف أفشلت عملية تبادل الأسرى

الخميس، 07 أبريل 2022 08:54 ص
روسيا: كييف أفشلت عملية تبادل الأسرى الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اتهم رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف ، كييف بإجهاض عملية تبادل الأسرى التي كانت مقررة اليوم .

ودعا ميزنتسيف في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، الأمم المتحدة وحكومات ألمانيا وفرنسا إلى ضمان الوصول إلى الأسرى الروس، وقال إن الجانب الأوكراني يظهر عدم الاتساق واللامبالاة الصريحة في هذه القضية الإنسانية البحتة لمصير مواطني بلدهم بالتحديد .

وأضاف أن سلطات كييف دأبت على تعطيل عملية تبادل أسرى الحرب لفترات طويلة، ووفقا لشروط متفق عليها مسبقا ، كما أحبط الجانب الأوكراني عملية تبادل أسرى الحرب المخطط لها اليوم .

ولفت إلى أن الجانب الروسي جهز أسرى الحرب الأوكرانيين بالكامل وفقا لقائمة كبيرة من 251 عسكريا أوكرانيا ، وكان رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، قد اتهم كييف في تصريح له أمس الأربعاء باستخدام التعذيب والعنف والإذلال بحق الأسرى العسكريين الروس .

 


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