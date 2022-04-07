اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 08:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء العراق: يجب محاربة الإرهاب من جذوره

الخميس، 07 أبريل 2022 03:01 م
رئيس وزراء العراق: يجب محاربة الإرهاب من جذوره رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، اليوم الخميس، أن التكاتف الاجتماعى والجهوزية المتواصلة للقوات الأمنية ساهما فى إفشال المحاولات المستمرة لعصابات داعش، فيما شدد على ضرورة محاربة الإرهاب من جذوره.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى استقبل، اليوم الخميس، سفير أستراليا لشؤون مكافحة الإرهاب روجر نوبل، بحضور السفيرة الأسترالية لدى العراق باولا إليزابيث غانلي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال تطوير التعاون الأمنى، ولاسيما فى مجالى مكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية".

وأكد الكاظمي أن "التكاتف الاجتماعي والجهوزية المتواصلة لقواتنا الأمنية البطلة ساهما في إفشال المحاولات المستمرة لعصابات داعش الإرهابية لاستهداف العراقيين"، مشددا "على ضرورة محاربة الإرهاب من جذوره ورصد منطلقات وجوده، من خلال تحديد الأسباب الفكرية والاقتصادية لظاهرة الجماعات المسلحة التكفيرية، ومجابتها عبر آليات الحكم الرشيد والتنمية الاجتماعية".

من جانبه، هنأ السفير الأسترالي لشؤون مكافحة الإرهاب، "الحكومة العراقية على نجاحاتها المتواصلة في محاربة الإرهاب سواء على الأرض العراقية أو عبر الجهد الاستخباري الخارجي"، مؤكد "دعم حكومته للعراق والتطلع إلى المزيد من التعاون الأمني بين البلدين".

وشهد اللقاء مناقشة دور العراق الإقليمي، وآثاره الإيجابية في تحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة.

 


العراق

الكاظمى

داعش

استراليا

رئيس وزراء العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكاظمى يدعو للعمل لضمان استقرار إنتاج الطاقة الكهربائية فى العراق

الإثنين، 04 أبريل 2022 12:00 ص

الكاظمى: الجريمة بحق الإيزيديات وصمة عار فى تاريخ تنظيم داعش الإرهابى

الأحد، 27 مارس 2022 02:09 م

الكاظمى: يجب إعمار البنى التحتية بنينوى حتى تكون وجهة سياحية للعراق

الأحد، 20 مارس 2022 05:06 م

مصطفى الكاظمى فى قلب أربيل دعما لكردستان .. رئيس وزراء العراق يتفقد الموقع الذى تعرض للقصف الصاروخى.. ويؤكد: لن نسمح بتحول بلادنا إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية.. وماضون فى تقوية سيادة الدولة العراقية

الإثنين، 14 مارس 2022 01:41 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة