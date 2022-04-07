رئيس الوزراء اليابانى يحذر من تجدُّد الإصابة بـكورونا بين الشباب

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حذر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، من ظهور مؤشرات على تجدُّد الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، خاصة بين الشباب في اليابان.

ودعا كيشيدا - في تصريح للصحفيين، حسب ما أوردته وكالة (كيودو) اليابانية - جموع الشعب إلى التعاون في وقف انتشار الفيروس من خلال اتخاذ تدابير وقائية شاملة والاختبار النشط وتلقي اللقاحات المعززة للقاح المضاد لكورونا في أقرب وقت ممكن.

وكانت اليابان قد أعلنت أمس تسجيل 54 ألفا و884 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب 66 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و842 ألفا و103 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28 ألفا و479 وفاة.