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أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى أنه تبلغ من سفير دولة الكويت عبد العال القناعى قرار الحكومة الكويتية بعودته إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع الذى ينتهى الأحد المقبل.

وأكد ميقاتى، أن ما يجمع لبنان والكويت تاريخ من العلاقات الاخوية الوطيدة التي تزداد رسوخا مع الأيام.

وتقدم ميقاتى بالشكر لوزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى صفائها وحيويتها.

وثمن ميقاتى قرار السعودية بإعادة السفير السعودى إلى لبنان، حيث أكد تمسك لبنان بأفضل العلاقات مع دول الخليج، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية انه استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

وتؤكد المملكة العربية السعودية - بحسب وكالة واس - على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه.