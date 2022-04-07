خيط الجريمة.. طالبة تقتل شقيقتها وتشرع فى قتل الثانية خوفا من الفضيحة بالزقازيق

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، والتي يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقية على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

قادت "سامية" 11 سنة النيابة العامة لكشف جريمة قتل مروعة، حيث أقدمت شقيقتها الكبرى "روان" 17 سنة على التخلص من شقيقتها الصغرى "إيمان" 13 سنة، خوفًا من فضح أمرها، حينما اكشتفت علاقتها مع أحد الشباب ، كما شرعت فى قتل الأخرى.

وتفاصيل الواقعة بدأت بعدما شاهدت الشقيقتان المتهمة تقف مع أحد الشباب بالمنطقة فهددوها بفضح أمرها أمام والديها، عقب عودتهما من الخارج، لم تفكر الفتاة كثيرًا، توجهت إلى مطبخ المنزل واستلت سكينًا، وذبحت شقيقتها الأولى "إيمان"، وشرعت في قتل الثانية، وبعثرت محتويات المنزل، وادعت أن "لصوص" ملثمين اقتحموا المنزل وقاموا بقتل شقيقتها وشرعوا في قتل الأخرى واستولوا على بعض الأموال من المنزل وفروا هاربين.

بتكثيف التحريات وسماع أقوال شقيقة المتهمة الصغرى، كشفت أجهزة الأمن كذب رواية المتهمة، بعدما اعترفت عليها شقيقتها الصغرى، وتم القبض على المتهمة، واعترفت بتفاصيل الجريمة، مؤكدة أنها قتلت شقيقتها وشرعت في قتل الأخرى انتقاما منهما، بعدما هدداها بفضحها بسبب علاقتها العاطفية مع أحد شباب القرية.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت التصريح بدفن المتوفية بعد انتداب الطب الشرعي، ومعاينة الجثمان كما قررت إحالة الفتاة الىمحكمة الطفل.